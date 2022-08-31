Вже з завтрашнього дня, 1 вересня, Монобанк підвищить комісію за зняття готівки.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

З його словами, збільшення комісії пов'язане із тиском банків, які володіють банкоматами.

«З 1.09.2022 платіжні системи, під тиском банків-власників великих банкоматних мереж, більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах», - повідомив співзасновник Монобанку.

У цих умовах, пояснив Гороховський, тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати їхніх витрат.

"І ми, на жаль, змушені з 1.09 підняти тариф за зняття власних коштів з наших карток з 0,5% до 0,9%", - попередив він.

При цьому тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.

Тим часом стало відомо при ситуацію в інших банках.

Так, керівництво ПриватБанку, який має найбільшу мережу банкоматів і терміналів самообслуговування країни, запевняє, що нинішні комісії та ліміти на зняття готівки підвищувати не планується. Примітно, що попит на зняття готівки під час війни лише збільшився.

Державний Ощадбанк також не планує підвищувати тариф на зняття готівки. Банк має одну з найбільших банкоматних мереж на ринку, що постійно інвестує в модернізацію та обслуговування системи. Банк також запевнив клієнтів, що проблем зі зняттям готівки не буде.

Нагадаємо, також повідомлялось, що станеться з цінами вже найближчим часом.

Крім того, Politeka.net писала, що компенсації суттєво збільшать - хто з українців має право на виплати.

Також стало відомо, що тисячам українців роздадуть гроші від ООН.