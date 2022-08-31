У Мінцифри повідомили, що в середу, 31 серпня, відбулося велике оновлення в застосунку "Дія".

У пресслужбі міністерства розповіли, що запускають одразу чотири нові сервіси в "Дії", а також повертають функцію, яку відключили після повномасштабного вторгнення рф.

Відтепер українцям будуть доступні:

Посвідка на тимчасове або постійне проживання

Пенсійне посвідчення

Англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто

Шеринг авто — повернення довгоочікуваної послуги

Сплата штрафів від патрульної поліції

Щоб скористатись послугами, потрібно просто оновіть застосунок.

Раніше керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік розповідав, що Україна стала першою країною у світі з цифровим паспортом, який має таке ж саме юридичне значення, як і паперовий. За його даними, в Україні досить швидко рухається цифровізація серед людей: застосунок "Дія" має майже 18 млн унікальних користувачів.

Експерт також пояснив, що робити, коли в людини відмовляються приймати цифрові документи: "Все дуже просто. Це адміністративний штраф – 8 тис. грн. Викликайте поліцію".

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