У пресслужбі міністерства розповіли, що запускають одразу чотири нові сервіси в "Дії", а також повертають функцію, яку відключили після повномасштабного вторгнення рф.
Відтепер українцям будуть доступні:
- Посвідка на тимчасове або постійне проживання
- Пенсійне посвідчення
- Англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто
- Шеринг авто — повернення довгоочікуваної послуги
- Сплата штрафів від патрульної поліції
Щоб скористатись послугами, потрібно просто оновіть застосунок.
Раніше керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік розповідав, що Україна стала першою країною у світі з цифровим паспортом, який має таке ж саме юридичне значення, як і паперовий. За його даними, в Україні досить швидко рухається цифровізація серед людей: застосунок "Дія" має майже 18 млн унікальних користувачів.
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Експерт також пояснив, що робити, коли в людини відмовляються приймати цифрові документи: "Все дуже просто. Це адміністративний штраф – 8 тис. грн. Викликайте поліцію".
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