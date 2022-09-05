На украинцев охотятся мошенники, которые маскируются под украинские банки и спекулируют по теме денежной помощи.

Об этом предупредили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

"Внимание! Мошенники маскируются под украинские банки и спекулируют на теме денежной помощи. Предупреждаем о распространении в популярных мессенджерах и соцсетях мошеннических публикаций с предложениями получить социальные выплаты для украинцев. В частности - якобы от Красного Креста Украины и других международных организаций", - сообщили в Минсоцполитики.

Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут к ворам. При этом злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки.

Чтобы не попасть на крючок мошенников, специалисты рекомендуют:

доверять только официальным ресурсам, прежде всего пользоваться официальным сайтом платформы єДопомога;

не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах;

в случае ошибочного ввода данных на мошенническом вебсайте – немедленно заблокировать платежную карту;

соблюдать правила финансовой и кибергигиены.

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