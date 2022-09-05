Об этом предупредили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.
"Внимание! Мошенники маскируются под украинские банки и спекулируют на теме денежной помощи. Предупреждаем о распространении в популярных мессенджерах и соцсетях мошеннических публикаций с предложениями получить социальные выплаты для украинцев. В частности - якобы от Красного Креста Украины и других международных организаций", - сообщили в Минсоцполитики.
Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут к ворам. При этом злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки.
Чтобы не попасть на крючок мошенников, специалисты рекомендуют:
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- доверять только официальным ресурсам, прежде всего пользоваться официальным сайтом платформы єДопомога;
- не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах;
- в случае ошибочного ввода данных на мошенническом вебсайте – немедленно заблокировать платежную карту;
- соблюдать правила финансовой и кибергигиены.
Напомним, в приложении "Дия" произошло большое обновление.
Также сообщалось о выплатах "за счет конфискованных активов рф" - действительно ли можно получить обещанные деньги.
Кроме того, Politeka.net писала, что Монобанк с 1 сентября повысил тариф на популярную услугу.