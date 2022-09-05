Национальный банк обновляет и уточняет валютные ограничения в Украине, изменения вступают в силу с 6 сентября.

Как сообщает пресс-служба НБУ, изменения касаются увеличения предложения наличной валюты, урегулирования бизнесом внешней задолженности и защиты международных резервов.

Во-первых, теперь в объем наличной валюты, который может продавать населению банк, будет включаться весь объем безналичной валюты, приобретенной им у граждан с 13 апреля, а не половина от него.

Во-вторых, учитывая необходимость урегулирования внешней задолженности бизнеса, Национальный банк определил, что теперь банки должны рекомендовать клиентам с имеющейся задолженностью перед нерезидентами обратиться к кредиторам с предложением ее реструктурировать на условиях, не хуже реструктуризации внешней задолженности Правительства Украины.

При этом НБУ разрешил переводить иностранную валюту для уплаты процентных платежей по соответствующим кредитам при одновременном соблюдении нескольких условий.

Определено, что для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а затем, при необходимости, покупать валюту у банков.

Также НБУ принял решение, что банки не имеют права прекратить валютный надзор за соблюдением украинским бизнесом предельных сроков расчетов по операции по экспорту или импорту товаров на основании документов о прекращении обязательств путем взаимозачета.

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