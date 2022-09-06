В ПриватБанке возникли серьезные проблемы с выдачей в кассах наличного доллара, клиенты не могут снять американскую валюту со счетов.

Жалобы на эту проблему начали массово появляться на специализированном форуме "Минфин".

«Несколько дней подряд, накануне даты выдачи, приходит отказ в выдаче наличных долларов со своего счета. Устойчивое ощущение, что ПриватБанк заставляет клиентов переводить деньги на гривневые карты, тем самым клиенты теряют 10% на разнице банковского и реального курса валют, а банк, безусловно, остается в плюсе», — пишет один из клиентов.



"В третий раз получаю отказ (в 20.00! Перед днем ​​получения) в выдаче валютной наличности со своего счета. Поддержка говорит, что временные сложности с логистикой наличных. При этом знаю, что в отделениях ПриватБанка в конце дня есть очереди из «своих» людей, которые по выгодному курсу забирают остатки. Прошу руководство разобраться с порядком на местах, и узнать, почему остатки не инкасируются должным образом, чтобы дать возможность держателям валюты в Привате вывести свои деньги со счетов в наличку», — жалуются на форуме.

При этом на все подобные жалобы у банка один ответ.

"Ваши заявки на заказ наличных были отменены по причине временных сложностей в логистике долларовых банкнот из-за рубежа. Мы приносим извинения за предоставленные неудобства", — отвечают сотрудники ПриватБанка и добавляют, что если заказ средств будет выполнен, клиенты получат об этом уведомление.

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