С 1 октября текущего года украинцам увеличат размер компенсаций по одной из программ правительства.

Как сообщает Politeka.net, речь идет о программе «Убежище» - на днях правительство заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины, который позволит увеличить финансирование на компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам.

Так, предусматривается, что с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждое такое лицо в месяц.

Напомним, что программа «Убежище» предусматривает предоставление государственной компенсации за жилищно-коммунальные услуги тем, кто бесплатно приютил внутренне перемещенных лиц из ВОТ или зон боевых действий.

Также добавим, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 19 августа, выплаты украинским переселенцам будут переводить с определенными изменениями.

Так, есть пять важных изменений, о которых нужно знать:

В случае попадания громады в список громад, жители которых должны получать выплаты, помощь от государства будет переводиться с первого числа месяца, следующего за месяцем попадания громады в этот список.

При изменении места учета людям, которые получили статус ВПЛ, и в случае, если финансовая помощь переселенцем не получена, эту помощь назначают по последнему месту регистрации ВПЛ.

Органы социальной защиты проведут назначение выплаты в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Помощь на проживание не будет предоставляться ВПЛ, которые получили этот статус до 24 февраля этого года. В то же время на такую ​​помощь могут рассчитывать переселенцы, получавшие ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также те, кому пришлось переместиться повторно из-за полномасштабной войны России после 24 февраля.

Если переселенцы подали заявление на получение помощи через приложение "Действие" до 30 апреля текущего года, но помощь не получили, они могут подать повторную заявку. При этом помощь будет назначаться за весь период. В то же время подтвердить факт подачи заявления на помощь ВПЛ могут подтвердить в Минцифри, где есть сформированный список. Сделать это нужно до 1 октября 2022 года, подав соответствующее заявление в органы соцзащиты.

Пострадавшие в результате полномасштабной войны россии против Украины граждане могут получать денежную и другие виды помощи от государства, волонтеров и международных организаций.

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