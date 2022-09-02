Пенсійне посвідчення тепер з’явилося у Сервісі державних послуг «Дія», що потрібно знати про новий документ.

Як зазначають у Сервісі, тепер і пенсійне посвідчення можна покласти на поличку, адже теперт він є у смартфоні.

У застосунку «Дія» доступні посвідчення за такими видами пенсій: за віком - для жінок від 55 років, для чоловіків – від 60; спеціальне: видане через інвалідність, втрату годувальника тощо.

«Посвідчення за віком підтягнеться в Дію автоматично. Лише переконайтеся, що оновили застосунок до останньої версії в App Store, Google Play чи HUAWEI AppGallery», - наголошують в «Дія».

Зазначається також, що спеціальне посвідчення треба додати самостійно. Для цього треба прогортати всі документи в застосунку та натиснути Додати документ → Пенсійне посвідчення → Додати пенсійне посвідчення.

«Якщо у вас посвідчення-книжечка, то такий документ у Дії не відображатиметься. Радимо звернутися до Пенсійного фонду, щоб оновити посвідчення», - попередили в Сервісі.

Додамо, що також стало відомо про те, що іноземці, що живуть в Україні, можуть підтягнути в Дію свій цифровий документ.

Для того, щоб посвідка підтягнулася в Дії треба такі документи: біометрична посвідка на проживання, видана з квітня 2018 року, податковий номер (РНОКПП), смартфон із NFC-чипом, банківський рахунок для авторизації через BankID.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" відбулося велике оновлення.

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