Про це, як пише Politeka.net, запевнили в Національному банку. Також в НБУ повідомили, що нестача готівкової валюти виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону.

Як повідомляється, НБУ Здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

«Це дасть змогу задовольнити потреби населення в готівковій іноземній валюті та забезпечити й надалі безперебійну роботу банківської системи в умовах війни», - запевнили в Нацбанку, додавши, що нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою.

Очікється, що перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться вже сьогодні, 7 вересня. Такі операції будуть проводитись доки це буде необхідно.

Також в НБУ запевнили, що такі операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів.

Банкам рекомендовано збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб уникнути подібних труднощів у майбутньому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в українських банках виникла проблема з валютою.

Так, як пояснили представники ПриватБанку, це пов'язано з тим, що влітку в Україні різко зріс попит на долари та євро, і задовольнити його не виходить через логістичні труднощі з доправленням валюти по регіонах. За словавми представника Привата, у серпні банк замовив за кордоном у 10 разів більше валюти, ніж торік у серпні, однак цього не вистачає для задоволення всіх заявок. У вересні банк замовив ще більше валюти, тож всі заявки клієнтів будуть виконані.

Також повідомлялось, що НБУ оновлює валютні обмеження - що змінилося з 6 вересня.

Крім того, Politeka.net писала, що українців попередили про "пастку" з отриманням грошової допомоги.