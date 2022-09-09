Каким будет размер минимальной зарплаты в Украине и будет ли выплата пенсий своевременно рассказали в Министерстве финансов.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Минфин, приоритетом государственного бюджета на следующий, 2023 год, будет сектор безопасности и обороны, а также обеспечение всех социальных обязательств государства.

Так, сообщается, что в следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, а некоторые будут даже увеличены. Около 5,5 млрд грн будут заложены на обеспечение жильем ветеранов войны.

«Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам», - заверил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Впрочем, минимальная заработная плата будет на уровне декабря 2022 года. То есть, повышать ее не планируют.

Напомним, сейчас минимальная зарплата составляет 6500 грн. Бюджетом на 2022 год предполагалось ее повышение с 1 октября до 6700 грн.

Кроме того, замминистра финансов сообщил, что приоритетом финансирования на следующий год также остается медицина. В настоящее время идут дискуссии с Национальной службой здоровья и Минздрава по поводу остатков средств, которые находятся на счетах поставщиков медицинских услуг.

«Поэтому планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены», – сказал чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бюджет 2023 года будет бюджетом воюющей страны. Также он подчеркнул, что Кабмину была поставлена ​​задача в 2023 году, и в этом году обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров.

Зеленский рассчитывает, что проект госбюджета будет подан в Верховную Раду до 15 сентября, в срок, предусмотренный законом.

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