Как пишет Politeka.net со ссылкой на Минфин, приоритетом государственного бюджета на следующий, 2023 год, будет сектор безопасности и обороны, а также обеспечение всех социальных обязательств государства.
Так, сообщается, что в следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, а некоторые будут даже увеличены. Около 5,5 млрд грн будут заложены на обеспечение жильем ветеранов войны.
«Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам», - заверил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.
Впрочем, минимальная заработная плата будет на уровне декабря 2022 года. То есть, повышать ее не планируют.
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Напомним, сейчас минимальная зарплата составляет 6500 грн. Бюджетом на 2022 год предполагалось ее повышение с 1 октября до 6700 грн.
Кроме того, замминистра финансов сообщил, что приоритетом финансирования на следующий год также остается медицина. В настоящее время идут дискуссии с Национальной службой здоровья и Минздрава по поводу остатков средств, которые находятся на счетах поставщиков медицинских услуг.
«Поэтому планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены», – сказал чиновник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бюджет 2023 года будет бюджетом воюющей страны. Также он подчеркнул, что Кабмину была поставлена задача в 2023 году, и в этом году обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров.
Зеленский рассчитывает, что проект госбюджета будет подан в Верховную Раду до 15 сентября, в срок, предусмотренный законом.
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