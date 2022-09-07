З 1 жовтня поточного року українцям збільшать розмір компенсацій по одній з програм Уряду.

Як повідомляє Politeka.net, мова йде про програму «Прихисток» - днями Уряд уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України, який дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям.

Так, передбачається, що з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.

Нагадаємо, що програма «Прихисток» передбачає надання державної компенсації за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно прихистив внутрішньо переміщених осіб із ТОТ чи зон бойових дій.

Також додамо, що згідно з постановою Кабінету міністрів України від 19 серпня виплати українським переселенцям будуть переводити з певними змінами.

Так, є п'ять важливих змін, про які потрібно знати:

У разі попадання громади до переліку громад, жителі яких мають отримувати виплати, допомога від держави буде перекладатися з першого числа місяця, наступного за місяцем попадання громади до цього списку.

При зміні місця обліку людям, які набули статусу ВПО, і у разі, якщо фінансової допомоги переселенцем не отримано, цю допомогу призначають за останнім місцем реєстрації ВПО.

Органи соціального захисту проведуть призначення виплати протягом десяти робочих днів із дня подання заяви.

Допомога на проживання не надаватиметься ВПО, які набули цього статусу до 24 лютого цього року. У той же час на таку допомогу можуть розраховувати переселенці, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також ті, кому довелося повторно переміститися через повномасштабну війну Росії після 24 лютого.

Якщо переселенці подали заяву на одержання допомоги через додаток "Дія" до 30 квітня поточного року, але допомогу не отримали, вони можуть подати повторну заявку. При цьому допомога призначатиметься за весь період. Водночас підтвердити факт подання заяви на допомогу ВПО можуть підтвердити у Мінцифрі, де є сформований список. Зробити це потрібно до 1 жовтня 2022 року, подавши відповідну заяву до органів соцзахисту.

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