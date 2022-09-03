Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Наразі прийом документів і призначення субсидій і пільг здійснюється управліннями соціального захисту населення (УСЗН), на місцевому рівні та з прив’язкою до місця, де розміщено відповідний УСЗН. Оригіналом поданих та виплатних документів є паперова форма, що небезпечно під час бойових дій чи окупації.

Як пояснили в міністерстві, під час війни опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де тривають бойові дії, чи які тимчасово окуповані, неможливе. А в тих громадах, куди переміщаються громадяни, процедура призначення - складна і тривала.

Тому відтепер урядовці пропонують здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд України. Використання ІТ-систем ПФУ дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг в будь-якій точці України.

Це не матиме жодного впливу на отримувачів пільг та житлових субсидій, які не змінювали місце проживання; а для осіб, які вимушено змінили місце проживання в зв’язку з бойовими діями, надасть можливість звернутися з питання призначення житлової субсидії чи пільг до органів Пенсійного фонду України, а також до ЦНАПів або онлайн - до місцевих органів (ℹ️ через додаток “Соціальна громада”).

Це також дозволить автоматизувати процеси нарахування та виплати пільг та житлових субсидій, а головне - не втрачати дані громадян, що дають підстави для отримання соцвиплат.

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