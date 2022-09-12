В Пенсионном фонде Украины рассказали, что законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определено, что человек, достигший пенсионного возраста, принадлежит к нетрудоспособным членам семьи и имеет право пенсии в связи с потерей кормильца, если на момент смерти ее мужа или жены они проживали вместе.
По желанию и в случае целесообразности граждане имеют право перейти на пенсию в связи с потерей кормильца. Такая пенсия назначается в размере 50% пенсии по возрасту умершего кормильца.
В ПФУ объяснили ситуацию на примере 75-летней пенсионерки, получающей ежемесячно 3625 гривен, а пенсия ее покойного мужа составляла 6850 гривен.
"То есть, если у Вашего умершего мужа пенсия была начислена в сумме 6 850 грн, то Вам может принадлежать 3 425 грн. (6 850 грн. х 50 %). Кроме того, как лицо, достигшее возраста 75 лет, Вы имеете право на установление ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии в размере 456 гривен. Поэтому в сумме Ваша пенсионная выплата может составить 3 881 грн. В таких условиях Вам целесообразно перейти с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца", - рассказали в Пенсионном фонде .
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Для перевода на пенсию в связи с потерей кормильца нужно обратиться с соответствующим заявлением и необходимыми документами в ПФУ любым удобным способом.
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