Имущество многих украинцев было уничтожено или уничтожено в результате вооруженной агрессии россии против нашего государства, но они могут рассчитывать на компенсацию.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство юстиции Украины, подать сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе могут как физические, так и юридические лица объекты недвижимого имущества, которых были уничтожены или повреждены в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией рф, с 19 февраля 2014 года.

Именно Эта дата является началом временной оккупации россией отдельных территорий Украины.

Следовательно, со временем на компенсацию могут рассчитывать физические лица, являющиеся собственниками соответствующего недвижимого имущества или заказчиками строительства по объектам строительства; членами жилищно-строительных (жилых) кооперативов, выкупивших квартиру, другое жилое помещение кооператива, но не оформивших право собственности на него; лицами, осуществившими инвестирование и финансирование строительства объектов, по которым получено право на выполнение строительных работ (в частности, принятых в эксплуатацию объектов, по которым не оформлено право собственности); наследниками указанных лиц.

Также на коспенсацию могут рассчитывать юридические лица, являющиеся собственниками (балансодержателями) соответствующего недвижимого имущества или заказчиками строительства по объектам строительства, или за которыми такое имущество (объекты строительства) закреплено на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления; лицами, осуществившими инвестирование и финансирование строительства объектов, по которым получено право на выполнение строительных работ (в том числе принятых в эксплуатацию объектов, по которым не оформлено право собственности); объединениями совладельцев многоквартирных домов, управляющими многоквартирных домов, жилищно-строительными (жилищными) кооперативами, осуществляющими содержание соответствующих домов; наследниками указанных выше физических лиц; правопреемниками лиц, указанных юридическими лицами.

Напомним, что тем временем стало известно, что россия разрушила в городе Изюм Харьковской области все медицинские учреждения. В общей сложности в городе уничтожено более 80% всей инфраструктуры.

Также напомним, что с 26 августа заработал Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это база данных, с информацией о всей пострадавшей от агрессии россии инфраструктуре — жилой, транспортной и социальной.

По предварительным подсчетам враг нанес прямой ущерб инфраструктуре Украины на 113,5 млрд долларов — поэтому страну ждет восстановление беспрецедентного масштаба.

Ранее Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов отметил, что правительство приняло важное решение, которым определило порядок фиксации разрушений и повреждений жилых зданий и сооружений.

Напомним, был создан единый номер экстренной помощи.

Также сообщалось, что сумму компенсации повысят – с какой даты и что для этого нужно сделать.

Кроме того, Politeka.net писала о новых правилах назначения выплат.