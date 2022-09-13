Национальный банк Украины напечатал для бюджета еще 15 млрд гривен – украинцы озабочены, чем это может закончиться для обычных людей.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ, Нацбанк выкупил "военные облигации" правительству еще на 15 млрд гривен, а всего в сентябре он "напечатал" 30 млрд гривен.

Таким образом, с начала войны сумма финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии НБУ достигла 310 млрд. гривен.

Так, в июне НБУ "напечатал" более 100 млрд грн, а в апреле-мае – по 50 млрд грн. В июле-августе объемы упали до 30 млрд грн благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от стран-партнеров.

НБУ в базовом сценарии ожидает, что в 2023 году «потребность в эмиссии сохранится, но она будет намного ниже, чем в этом году, примерно вдвое».

Так, со второго полугодия 2022 НБУ постепенно планирует сокращать печать средств и все больше использовать традиционные источники наполнения бюджета. Это должно положительно повлиять на инфляцию.

В свою очередь, украинцы обеспокоены такими темпами и озвучивают в соцсетях апокалиптические последствия. Так, некоторые считают, что это приведет к инфляции в 50%. Впрочем, другие успокаивают паникеров. Мол, 15 млрд – это капля в море.

«Доллар по 200 – это не шутка», «Ждем инфляцию 50%?», «В обычных условиях – происходит девальвация. А в условиях, когда за год от международных партнеров нам поступает 20 млрд долл., то мелкая печать грн не влияет никак…», «Инфляция все-таки общая компетенция правительства, парламента, НБУ. 15 млрд капля в море и печать не означает автоматическое обесценивание», «Да, доллар по 200 – это не шутка, это просто бред и полное не понимание механизмов курсообразования…», – обсуждают новые данные Нацбанка пользователи соцсетей.

Напомним, Нацбанк разрешил банкам продавать клиентам драгоценные металлы – это, как ожидается, поможет стабилизировать ситуацию на наличном валютном рынке. Ведь люди смогут хранить деньги в металлах и спрос на наличную иностранную валюту частично упадет.

Напомним, повышение минимальной зарплаты не планируется.

Также сообщалось, что в Укрпочте сообщили очень важную новость о выплате пенсий.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нацбанке ответили, куда исчезли доллары и когда валюта появится в кассах банков.