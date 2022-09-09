Яким буде розмір мінімальної зарплати в Україні та чи буде виплата пенсій своєчосною розповіли в Міністерстві фанансів.

Як пише Politeka.net з посиланням на Мінфін, пріоритетом державного бюджету на наступний, 2023-й рік, буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

Так, повідомляється, що у наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни.

«Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам», - запевнив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Втім, мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня 2022 року. Тобто підвищувати її не планують.

Нагадаємо, наразі мінімальна зарплата становить 6500 грн. Бюджетом на 2022 рік передбачалося її підвищення з 1 жовтня до 6700 грн.

Крім того, заступник міністра фінансів повідомив що пріоритетом фінансування на наступний рік також залишається медицина. Наразі йдуть дискусії із Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг.

«Тому планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені», ‒ сказав чиновник.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що бюджет 2023 року буде бюджетом воюючої країни. Також він підкреслив, що Кабміну було поставлено завдання у 2023 році, і цьогоріч, забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів.

Зеленський розраховує, що проект держбюджету буде поданий у Верховну раду до 15 вересня, у термін, який передбачений законом.

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