Около одного миллиона граждан Украины остались без крова за время полномасштабного вторжения россии.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, как получить государственную денежную помощь, если враг уничтожил жилье.

К началу сентября, по подсчетам Киевской школы экономики, с начала широкомасштабной войны повреждены или разрушены по меньшей мере 15,3 тыс. многоэтажек и 115,9 тыс. частных домов. Наибольшие повреждения жилищный фонд получил в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях.

Люди, лишившиеся жилья, имеют право на получение государственной помощи на проживание: 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно.

Как и куда подать заявку и какие документы для этого необходимы в министерстве показали с помощью инфографики:

Обратиться за оформлением денежной помощи можно как через соответствующие органы горсовета или центр предоставления админуслуг, так и просто с помощью мобильного приложения "Дія".

"Имейте в виду: в случае, если вы подавали заявку на возмещение соответствующих потерь до 20 мая 2022 года, – помощь начисляется и выплачивается с мая этого года. Если же заявка была подана после 20 числа, то помощь выплачивается с месяца ее подачи", - добавили в Минреинтеграции.

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