Около 50 процентов всего госбюджета Украины на 2023 год будут направлены для сектора безопасности и обороны.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил премьер-министр Украины Денис Шмагаль, комментируя цифры в новом госбюджете.

Напомним, 13 сентября Кабинет Министров Украины одобрил проект госбюджета Украины-2023.

"Если сравнить с бюджетом, который мы подавали на 2022 год, то рост расходов на безопасность и оборону будет более чем в 4 раза", - сообщил Шмигаль.

Это и зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупка техники и оружия, а также многое другое, необходимое для обороны.

По словам Шмыгаля, год будет непростым, а бюджет 2023 года – это бюджет для победы.

«Война – это дорого. Очень дорого», – подчеркнул Шмыгаль.

Что касается пенсий, субсидий, выплат малообеспеченным семьям и внутренне перемещенным лицам, расходов на медицину и образование — на это направлено более 800 млрд. гривен, 35% от всех расходов в проекте бюджета.

«Мы предусматриваем увеличение финансирования Пенсионного фонда из бюджета на более 30 млрд гривен», - пояснил Шмигаль.

То есть, пояснил премьер, с каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность, еще 35 копеек – на социальные выплаты, медицину и образование.

Все остальные расходы будут сокращаться. Так, будет уменьшено количество чиновников, урезаны их зарплаты и премии.

«За исключением силовых структур, расходы на содержание органов государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом», – предупредил Шмыгаль.

В рамках сметы 2023 года также будет создан бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд грн.

Ожидается, что в 2023 году собственные доходы Украины составят 1,28 трлн. гривен, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн. Соответственно – ежемесячный дефицит бюджета на следующий год оценивается более чем в 3 млрд долларов.

Также отмечается, что экономика на следующий год вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

По словам Шмыгаля, в зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может упасть на 0,4%, так и возрасти на 10 и более процентов.

В свою очередь, народный депутат, первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк, анализируя цифры госбюджета, обратил внимание на то, что финансирование деятельности политических партий в следующем году оставили 336 млн грн.

«А вот ЦИК на проведение очередных выборов народных депутатов ВРУ в 2023 году денег не указано. Но в самом тексте закона Бюджета 2023 года есть поручение КМУ вместе с ЦИК после завершения военного положения подать на рассмотрение Парламента изменения в Бюджет, которые предусматривают средства для подготовки и проведения таких выборов», - отметил Железняк в своем телеграмм-канале.

Также он объяснил, из чего будут состоять доходы Украины в следующем году.

«От НБУ (не путать с покупкой облигаций) в Бюджет в 2023 году должно прийти не менее 19,3 млрд грн. От приватизации планируют собрать 6 млрд грн», - рассказал Железняк, опубликовав еще больше цифр.

Так, налог на доходы физлиц принесет 129 млрд грн, налог на прибыль предприятий – 132 млрд грн, рентная плата 120,6 млрд грн, поступления от бюджетных учреждений – 45,5 млрд. грн.

Погашение госдолга в 2023 году планируется в сумме 414,9 млрд грн.

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