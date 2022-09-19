Отделения «Ощадбанк» и «Приватбанк» возобновят свою работу на деоккупированных территориях Харьковской области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Минреинтеграции.

Так, сообщается, что на освобожденные от российских захватчиков территории постепенно возвращается жизнь – жители получают гуманитарную помощь и пенсии, начинают работать банковские учерждения.

Так, будет можно воспользоваться услугами «Ощадбанка».

«В ближайшее время планируется возобновить работу ряда отделений. В частности, в г. Балаклея: ориентировочное время открытия – 19-20 сентября. Это полноценное крупное отделение, которое позволит обслуживать не только жителей города, но и ближайших сел. А также в пгт Шевченково – до конца сентября», - сообщили в Министерстве.

Также возобновляется работа банкоматов. Первые транзакции уже прошли в пгт Золочев и Дергачи. Еще несколько банкоматов должны быть восстановлены восстановиться в этом месяце.

«В Дергачах, где отделения и банкоматы еще не работают, Ощадбанк запускает услугу «Наличные на кассе». Ею можно будет пользоваться в торгово-сервисных предприятиях. Всего 4 терминала», - говорится в сообщении.

Также в Мининтеграции рассказали о возобновлении работы ПриватБанка.

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