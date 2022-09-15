Для отримання в майбутньому компенсацій за майнові втрати внаслідок війни українцям вже зараз треба зибарти докази.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на міністерство юстиції України, фіксувати треба збитки як щодо рухомого, так і нерухомого майна.

Так, ящо підприємство є власником нерухомого майна або замовником будівництва щодо об’єктів будівництва, або за ним таке майно закріплено на праві господарського відання чи праві оперативного управління, а також якщо підприємство інвестувало та фінансувало будівництво об’єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт, і таке майно було зруйновано або пошкоджено, необхідно зібрати такі відомості:

- про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час події, опис пошкодження, зокрема площа або протяжність пошкодженого нерухомого майна". Надати фото- та відеофіксацію.

Потім потрібно самостійно подати відповідне повідомлення через Портал/мобільний застосунок Дія. Такж можна звернутись до центру надання адміністративних послуг чи нотаріуса.

Навіть якщо підприємство винаймало нерухомість, необхідно фіксувати всі пошкодження або руйнування шляхом фото- або відеозйомки. Саме це слугуватиме доказом причин знищення рухомого майна, яке в ньому знаходилось.

Також, зазначають в Міністерстві, потрібно провести ревізію наявних на підприємстві документів, які підтверджують придбання обладнання, інших речей, знищених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією росії.

Звісно, так може бути, що ці документи знищені. Тому їх потрібно буде відновити.

«Без надання доказів щодо підтвердження володіння майном компенсацію отримати неможливо», - попередили в Мінюсті.

Нагадаємо, що з 26 серпня запрацював Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Це база даних, з інформацією щодо всієї постраждалої від агресії росії інфраструктури — житлової, транспортної та соціальної.

За попередніми підрахунками, ворог вже завдав прямих збитків інфраструктурі України на 113,5 млрд доларів. Найбільша частина в загальній сумі збитків належить житловому фонду. Але ця цифра зростає кожного дня – росіяни не припиняють нищити школи, лікарні, мости, підприємства та будинки мирних жителів.

План післявоєнного відновлення України розрахований на 10 років та обійдеться, за попередніми підрахунками, у $750 млрд.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сплата традиційних репарацій з боку Росії виглядає малоймовірною, тому в України немає іншого виходу, окрім як іти шляхом конфіскації її активів і майна.

Також повідомлялось, хто має право на компенсацію у разі знищення або пошкодження майна.

Крім того, Politeka.net писала про схвалення Держбюджету 2023: що буде з пенсіями, зарплатами і курсом долара.

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