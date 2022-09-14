Майже 50 відсотків всього держбюджету України на 2023 рік буде спрямовано для сектору безпеки й оборони.

Про це, як пише Politeka.net, заявив прем’єр міністр України Денис Шмагаль, коментуючи цифри у новому держбюджеті.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт держбюджету України-2023.

«Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку й оборону буде більш ніж у 4 рази», - повідомив Шмигаль.

Це і зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї, та ще багато іншого, необхідного для оборони.

За словами Шмигаля, рік буде непростим, а бюджет 2023-го року – це бюджет для перемоги.

«Війна — це дорого. Дуже дорого», - підкреслив Шмигаль.

Що стосується пенсій, субсидій, виплат малозабезпеченим родинам та внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту — то на це спрямовано більше 800 млрд. гривень, 35% від всіх видатків у проекті бюджету.

«Ми передбачаємо збільшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд гривень», - пояснив Шмигаль.

Тобто, пояснив прем’єр, з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок — на соціальні виплати, медицину та освіту.

Всі інші видатки будуть скорочуватися. Так, буде зменшено кількість чиновників, урізано їхні зарплати та премії.

«За винятком силових структур, видатки на утримання органів державної влади буде скорочено на 11,6 млрд гривень, порівняно з 2022 роком», - попередив Шмигаль.

В рамках кошторису 2023-го року також буде створено бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд грн.

Очікується, що у 2023 році власні доходи України складуть 1,28 трлн гривень, тоді як видатки заплановані на рівні 2,57 трлн гривень. Відповідно – щомісячний дефіцит бюджету на наступний рік оцінюється в понад 3 млрд доларів.

Також зазначається, що економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

За словами Шмигаля, залежно від того, як буде змінюватися ситуація на фронті, економіка у 2023 році може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10 та більше відсотків.

У свою чергу народний депутат, перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк, аналізуючи цифри держбюджету, звернув увагу на те, що фінансування діяльності політичних партій у наступному році залишили 336 млн грн.

«А ось ЦВК на проведення чергових виборів народних депутатів ВРУ у 2023 грошей не вказано. Але в самом тексті закону Бюджету 2023 є доручення КМУ разом з ЦВК після завершення воєнного стану подати на розгляд Парламенту зміни до Бюджету, які передбачають кошти для підготовки та проведення таких виборів», - зазначив Железняк у своєму телеграм-каналі.

Також він пояснив, з чого будуть складтися доходи Україну у наступному році.

«Від НБУ (не плутати з купівлею облігацій) у Бюджет в 2023 році має прийти не менше як 19,3 млрд грн. Від приватизації планують зібрати 6 млрд грн», - розповів Железняк, опублікувавши також ще більше цифр. Так, податок на доходи фізосіб принесе 129 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 132 млрд грн, рентна плата 120,6 млрд грн, надходження від бюджетних установ - 45,5 млрд.

Погашення держборгу у 2023 планується у сумі 414,9 млрд грн.

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