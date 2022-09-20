Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал новое короткое видеообращение к украинцам.
Политик рассказал, что в интернете распространяют фейковую информацию о том, что он якобы сбежал из Николаева в Одессу. На самом же деле Ким находится на своем рабочем месте.
"Россияне совсем с ума сошли. Куда бежать? Почему? Обстрелов стало меньше, мы продвигаемся вперед, работы много, потому что новые укрепления надо уже делать на территории поближе к Херсону. Ну и куда бежать? Мы идем вперед!", — подчеркнул политик.
Глава Николаевской ОВА также рассказал о вражеских обстрелах в области за минувшие сутки. Так, 19 сентября, с 18:35, и 20 сентября, с 03:20, враг наносил удары по аквазоне и прибрежной зоне города Очаков. К счастью, пострадавших нет.
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Ночью, 20 сентября, ориентировочно в 03:45 и 03:55 обстрелам снова подверглись пгт Березнеговатое и его окрестности. В результате обстрела повреждено учебное заведение – в здании вылетели окна. Пострадавших нет. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Также 19 сентября около 20:00-20:30 были взрывы в полях за пределами города Баштанка. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.
Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.
Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра.