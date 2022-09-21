В Украине продолжаются выплаты освобожденным из плена гражданам, а также семьям тех, кто еще в неволе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии рф против Украины, и осуществлению мер, направленных на их социальную защиту, на заседании на этой неделе приняла решение о предоставлении выплат еще 170 украинцам.

Так, 111 украинцев были признаны лишенными свободы в результате вооруженной агрессии рф. 103 из них удалось вызволить уже после 24 февраля 2022 года. Всем им выплатят единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Кроме того, комиссия назначила выплаты по 100 тысяч гривен на правовую помощь 59 семьям незаконно заключенных украинцев. В настоящее время они содержатся за решеткой оккупационной администрацией или органами власти рф из-за их общественной, политической или профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области стартовал пилотный проект, в рамках которого жители освобожденных территорий получают разовую денежную помощь в размере 1200 грн. Список лиц составляет соответствующая тергромада и передает ОВА. Выплаты производит Укрпочта.

Также сообщалось, кто имеет право на компенсацию в случае уничтожения или повреждения имущества .

Кроме того, Politeka.net писала о Госбюджете 2023: что будет с пенсиями, зарплатами и курсом доллара.

Напомним также, что "Укрпочта" сообщила хорошую новость о выплате пенсий.