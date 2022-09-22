С 1 октября в Украине будут произведены перерасчеты пенсий для ряда категорий граждан.

Прессслужба Пенсионного фонда сообщила , у кого вырастут пенсии и на сколько.

Так, изменение размера минимальной заработной платы с 6 500 грн до 6 700 грн является основанием для пересчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, достигшим 65 лет и имеющим страховой стаж мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров будет составлять 2680 грн.

Также с 1 октября 2022 года пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет, будет установлена ​​ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 300 грн. Причем после установления такой выплаты размер пенсии не может превышать сумму 10340,35 гривен.

грн.

В ПФУ также сообщили, что вводится дополнительная гарантия пенсионерам в возрасте от 70 лет, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеющим страховой стаж мужчины – не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет. Минимальный размер их пенсионной выплаты не должен быть меньше 3000 грн.

Тем, у кого размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), не достигает 3 000 гривен, будет устанавливаться доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

С 1 октября возрастут минимальные размеры "военных" пенсий по

инвалидности. В частности, минимальные пенсии для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы инвалидности и воинского звания составят от 4396 до 6532,50 грн. Для других – в зависимости от группы инвалидности и звания – от 4186 грн до 5986,50 грн.

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