В Национальном банке Украины ответили, каким будет курс доллара в ближайшее время и будет ли он расти.

В НБУ утверждают, что менять фиксированный обменный курс не планируется. Таким образом, курс доллара останется на уровне 36,6 гривны за доллар, пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ Нацбанка.

Так, в Нацбанке заверяют, что оснований для пересмотра официального курса нет, а возможностей для обеспечения его фиксации достаточно. Также в НБУ подчеркнули, что благодаря корректировке официального курса в июле, калибровке валютных ограничений и открытию "зернового коридора" ситуация на межбанковском валютном рынке значительно устойчивее, чем ранее - в июне-июле. Кроме того, в Нацбанке напомнили о поступлении международной помощи, которая также помогает удерживать международные резервы на относительно достаточном уровне для обеспечения курсовой стабильности.

Напомним, после относительного затишья на валютном рынке 21 сентября многие обменники установили цену доллара на уровне 44 USDUAH. Пиковые значения 22 сентября остались в некоторых пунктах обмена валют, а в большинстве все же откатились к значениям 43,1-43,4 USDUAH.

В финрегуляторе уточнили, что колебания на наличном рынке связаны, в частности, с психологическим фактором на фоне попыток россии запугать Украину мобилизацией.

В свою очередь историк и обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон заявил, что если Украина не получит достаточной финансовой поддержки, ей просто придется включить печатный станок и спровоцировать высокую инфляцию.

Стоимость восстановления Украины и ее экономики уже достигает около 349 миллиардов долларов США. Об этом говорится в новом отчете, подготовленном Всемирным банком, Еврокомиссией и украинским правительством.

Напомним, пенсии в Украине массово пересчитают с 1 октября.

Также сообщалось, что "ПриватБанк" и "Ощадбанк" обнародовали важное сообщение относительно своей работы.

Кроме того, Politeka.net писала, что Госбюджет-2023 одобрен - каким будет курс доллара и у кого урежут зарплаты.