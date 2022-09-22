З 1 жовтня в Україні будуть проведені перерахунки пенсій для низки категорій громадян.

Пресслужба Пенсійного фонду повідомила, в кого зростуть пенсії та на скільки.

Так, зміна розміру мінімальної заробітної плати з 6 500 грн до 6 700 грн є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли віку 65 років та які мають страховий стаж чоловіки не менше 35 років, жінки – не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у таких пенсіонерів становитиме 2 680 грн.

Також з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії в розмірі до 300 грн Причому після встановлення такої виплати розмір пенсії не може перевищувати суму 10340,35 гривень.

грн.

У ПФУ також повідомили, що запроваджується додаткова гарантія пенсіонерам віком від 70 років, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та які мають страховий стаж чоловіки - не менше 35 років, жінки - не менше 30 років. Мінімальний розмір їх пенсійної виплати не має бути менше 3000 грн.

Тим, у кого розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3 000 гривень, встановлюватиметься доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

З 1 жовтня зростуть мінімальні розміри «військових» пенсій по

інвалідності. Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4396 грн до 6532,50 грн. Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання - від 4186 грн до 5986,50 грн.

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