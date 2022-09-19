Відділення "Ощадбанк" та "Приватбанк" відновлять свою роботу на деокупованих територіях Харківської області.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили у Мінреінтеграції.

Так, повідомляється, що на звільнені від російських загарбників території поступово повертається життя – мешканці отримують гуманітарну допомогу та пенсії, починають працювати банківські установи.

Так, можна буде скористатися послугами «Ощадбанку».

«Найближчим часом планується відновити роботу низки відділень. Зокрема, у м. Балаклія: орієнтовний час відкриття – 19-20 вересня. Це повноцінне велике відділення, яке дозволить обслуговувати не лише мешканців міста, а й найближчих сіл. А також у смт Шевченкове – до кінця вересня», - повідомили у Міністерстві.

Також поновлюється робота банкоматів. Перші транзакції вже пройшли у смт Золочів та Дергачі. Ще кілька банкоматів мають бути відновлені відновитись цього місяця.

«У Дергачах, де відділення та банкомати ще не працюють, Ощадбанк запускає послугу «Готівка на касі». Нею можна буде скористатися в торгово-сервісних підприємствах. Всього 4 термінали», - йдеться у повідомленні.

Також у Мінінтеграції розповіли про поновлення роботи ПриватБанку.

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