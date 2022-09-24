Как пояснили в Госспецсвязи, в соцсетях появляются сообщения, в которых мошенники утверждают, что Национальный банк Украины якобы проводит благотворительную акцию вместе с фондом "Твоя опора", а в рамках которой всем украинцам выплачивается "социально-индивидуальная выплата".

Эта информация фейковая. Как сообщили в НБУ, они не производят никаких социальных выплат. В настоящее время Нацбанк проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ, но она не предусматривает выплаты.

Так, преступники предлагают желающим получить денежную помощь перейти в мошеннический чатбот, где просят предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж для оформления выплаты, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы.

Также под предлогом оформления выплаты злоумышленники могут просить сообщить секретную информацию: пин-код к карте, трехзначный номер с обратной стороны карты, срок действия карты и т.д.

Эксперты дали украинцам три совета, как не стать жертвой аферы:

Не переходите по сомнительным ссылкам.

Никогда и никому не говорите срок действия карты, CVV-код, пароли и PIN-коды.

Доверяйте только официальным источникам информации.

Напомним, пенсии в Украине массово пересчитают с 1 октября.

Также сообщалось, что "ПриватБанк" и "Ощадбанк" обнародовали важное сообщение относительно своей работы.

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