В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что на сегодняшний день реализуются три такие программы.

Граждане Украины, которые из-за войны попали в затруднительное положение, могут получить на каждого члена семьи от 2220 до 2500 грн разовых или ежемесячных выплат сроком до 3 месяцев. Денежную помощь можно получить как на банковский счет, так и наличными в государственных банках или на Укрпочте.

Так, от Миссии Международного Комитета Красного Креста украинцы могут получить выплаты по 2500 грн в течение 3 месяцев. Право на эту помощь имеют ВПЛ, жители ВОТ, деоккупированных территорий и находящихся в зоне активных боевых действий. Приоритеты: малоимущие семьи и лица с инвалидностью II группы. Деньги приходят переводом на банковский счет, указанный в заявлении, или их можно получить наличными в Приватбанке, Ощадбанке или через Укрпочту.

От Эстонского совета по делам беженцев можно получить выплату по 2220 грн на каждого члена семьи, но не более чем для 5 человек. Деньги можно получать в течение трех месяцев, если вы не получаете помощь от других программ. Право на выплату имеют ВПЛ или местные жители из Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской областей.

Сумма денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев составляет 2220 грн на каждого члена семьи. Выплата производится либо помесячно, либо одним траншем в 6660 грн. Она предназначена для ВПЛ; пострадавших в результате военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях; людей, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну. Лица, отвечающие этим критериям, должны также иметь месячный доход менее 5400 грн на одного члена семьи.

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