В Минреинтеграции сообщили, кто из украинцев получит дополнительную денежную помощь в размере 1200 гривен.

В Украине продолжается пилотный проект, по которому жители освобожденных территорий Херсонщины, фактически проживавшие там на момент деоккупации, получают разовую денежную помощь в размере 1200 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

30 сентября первые такие выплаты Укрпочта доставила в Кочубеевку, Пригорье, Заградовку. Всего помощь получат более 3 тыс. человек.

«Каждый, кто пережил оккупацию, получит 1200 грн помощи. Поможем всем, независимо от возраста», – заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Список лиц составляет ТО и передает Укрпочте. Дальнейший график выплат будет составлять в зависимости от формирования списков и ситуации в регионе.

Кроме того, Минреинтеграции перечислило 9,6 млн гривен на выплаты украинцам, освобожденным из российского плена. Межведомственная комиссия признала их лишенными свободы вследствие вооруженной агрессии россии.

Единовременное пособие получили 96 бывших пленных. Из них 57 удалось освободить уже после полномасштабного вторжения рф. Все они получили по 100 тысяч гривен. Указанная помощь будет предоставляться и другим гражданам Украины, освобожденным из плена.

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