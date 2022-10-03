Как сообщает Politeka.net, номинал монеты – 10 гривен, а сплав основе цинка с никелевым покрытием.

На аверсе монеты изображен малый Государственный Герб Украины, в обрамлении древнерусского орнамента надписи: Украина/10/гривень. На фоне орнамента: год чеканки монеты – 2022 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещены две стилизованные фигуры военнослужащих, слева от которых – логотип Сил территориальной обороны ВСУ; по кругу надписи: Готовы к сопротивлению, Силы территориальной обороны ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк продлил на один год срок обмена разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами – до 30 сентября 2023 года.

Также сообщалось, что по всей Украине будет продолжаться сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен.

Сообщалось, что сбор продлится в течение следующих трех месяцев в рамках благотворительной акции "Смелая гривня".

«Значительное количество разменных монет, в том числе номиналами 10 коп. и 50 коп. часто не используются гражданами для наличных расчетов и лежат в копилках или карманах. В то же время, эти средства могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского захватчика», - сообщали в Нацбанке.

Ранее Национальный банк Украины решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии «Вооруженные Силы Украины» номиналом 10 гривен во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.

Решение было принято ввиду многочисленных пожеланий граждан относительно свободного обращения и повышения доступности таких монет.

22 июля НБУ ввел в обращение новую памятную монету спецвыпуска "Силы специальных операций Вооруженных сил Украины", которая продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

14 июля была введена в обращение монета, посвященная Военно-Морским Силам ВС Украины.