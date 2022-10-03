Как заявили в пресс-службе банка, это вынужденный шаг по предотвращению спекуляции на разнице курсов валют. Кроме того, возросла себестоимость доставки валюты в отделения.
При этом в ПриватБанке отметили, что все украинцы могут получать бесплатно переводы на гривневые счета.
Так, с 1 октября 2022 года изменились тарифы на:
- отправку международных P2P-переводов с гривневых карт на зарубежные карты,
- зачисление международных P2P-переводов на валютные карты,
- зачисление SWIFT-переводов на валютные карты, в том числе и от международных компаний.
Тарифы на отправку международных P2P-переводов по гривневым картам на зарубежные карты выросли с 2% (min 50 грн) до 4% (min 50 грн).
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Тарифы за зачисление международных переводов/платежей ранее были:
На гривневые карты/счета:
- международные P2P-переводы – 0,5%;
- SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний – до 0,5%.
На валютную карту:
- международные P2P-переводы через Приват24 с заграничной карты на карту ПриватБанка – 0,5%;
- через сервисы не ПриватБанка – 0,5%;
- SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний – 0,5%.
Теперь же тарифы составляют:
- на международные P2P-переводы через Приват24 с заграничной карты на карту ПриватБанка – 0,5%;
- через сервисы не ПриватБанка – 2%;
- на SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний – 1%.
В ПриватБанке добавили, что такое решение временное. О возобновлении тарифов будет сообщено дополнительно.
Также сообщалось, кто имеет право на компенсацию в случае уничтожения или повреждения имущества .
Кроме того, Politeka.net писала о Госбюджете 2023: что будет с пенсиями, зарплатами и курсом доллара.
Напомним также, что ПриватБанк запустил новую функцию.