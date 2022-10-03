ПриватБанк с 1 октября временно повысил тарифы на некоторые виды международных переводов.

Как заявили в пресс-службе банка, это вынужденный шаг по предотвращению спекуляции на разнице курсов валют. Кроме того, возросла себестоимость доставки валюты в отделения.

При этом в ПриватБанке отметили, что все украинцы могут получать бесплатно переводы на гривневые счета.

Так, с 1 октября 2022 года изменились тарифы на:

отправку международных P2P-переводов с гривневых карт на зарубежные карты,

зачисление международных P2P-переводов на валютные карты,

зачисление SWIFT-переводов на валютные карты, в том числе и от международных компаний.

Тарифы на отправку международных P2P-переводов по гривневым картам на зарубежные карты выросли с 2% (min 50 грн) до 4% (min 50 грн).

Тарифы за зачисление международных переводов/платежей ранее были:

На гривневые карты/счета:

международные P2P-переводы – 0,5%;

SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний – до 0,5%.

На валютную карту:

международные P2P-переводы через Приват24 с заграничной карты на карту ПриватБанка – 0,5%;

через сервисы не ПриватБанка – 0,5%;

SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний – 0,5%.

Теперь же тарифы составляют:

на международные P2P-переводы через Приват24 с заграничной карты на карту ПриватБанка – 0,5%;

через сервисы не ПриватБанка – 2%;

на SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний – 1%.

В ПриватБанке добавили, что такое решение временное. О возобновлении тарифов будет сообщено дополнительно.

Также сообщалось, кто имеет право на компенсацию в случае уничтожения или повреждения имущества .

Кроме того, Politeka.net писала о Госбюджете 2023: что будет с пенсиями, зарплатами и курсом доллара.

Напомним также, что ПриватБанк запустил новую функцию.