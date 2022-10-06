Жители еще одной области начали получать дополнительное пособие в размере 1200 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, жителям освобожденной Донбасса начали выплачивать 1200 гривен. Денежную помощь уже получили люди в Святогорске и селе Яровая.

Списки на получение выплат составляет территориальная община. Выплаты производит Укрпочта на передвижных отделениях. Всего запланировано выдать наличку 13 тысячам человек, на что Международный Комитет Красного Креста уже выделил средства.

На очереди – город Лиман, жителям которого доставят деньги, как только восстановится связь.

Также в Минреинтеграции отчитались об аналогичных выплатах 1200 гривен жителям освобожденной Харьковщины и Херсонщины.

Каждый день все больше жителей деоккупированной Харьковщины получают денежную помощь. По состоянию на понедельник почти 7 тысяч человек получили выплаты в размере 1200 гривен на общую сумму более 8 миллионов гривен. В Херсонской области по состоянию на 3 октября произведены выплаты на сумму более 300 тысяч гривен.

В министерстве также напомнили, что график выплат формируется в зависимости от ситуации безопасности в регионе.

Также сообщалось, кто имеет право на компенсацию в случае уничтожения или повреждения имущества .

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