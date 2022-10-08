Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7365 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению административной ответственности за нарушение порядка установления и использования номерных знаков транспортных средств.
Новым законом вводится административная ответственность водителям с нечитаемыми номерными знаками или незаконно установленными номерами силовиков.
В соответствии с законопроектом запрещается управление или эксплуатация транспортного средства:
- без номерного знака,
- с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям,
- с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными), с нанесением покрытия или применением препятствующих или усложняющих его идентификацию материалов;
- загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния двадцати метров,
- совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.
Эти нарушения влекут наложение штрафа в размере семидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или же 1190 гривен.
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