Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7365 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению административной ответственности за нарушение порядка установления и использования номерных знаков транспортных средств.

Новым законом вводится административная ответственность водителям с нечитаемыми номерными знаками или незаконно установленными номерами силовиков.

В соответствии с законопроектом запрещается управление или эксплуатация транспортного средства:

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  • без номерного знака,
  • с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям,
  • с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными), с нанесением покрытия или применением препятствующих или усложняющих его идентификацию материалов;
  • загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния двадцати метров,
  • совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

Эти нарушения влекут наложение штрафа в размере семидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или же 1190 гривен.

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