Кроме того, по отдельной программе некоторым детям предоставляется ежемесячное финансовое пособие в сумме более 5 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Украинки, освобожденные из плена, получат помощь от Фонда имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого.

Такое решение было принято на заседаниях комиссии Фонда. Оно касается 52 украинских женщин, вернувшихся из плена в рамках обменов военнопленными с апреля этого года и до сегодня. Решение относительно еще 13 узниц кремля будет принято на следующей неделе.

Каждая женщина единовременно получит на свой банковский счет около 80 тыс. грн .

Также в Минреинтеграции напомнили, что Фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого, созданный совместно с Правительством Польши, оказывает украинкам не только финансовую помощь. Также он предлагает отдых-реабилитационную поездку в Польшу и психологическую поддержку женщин, которым пришлось страдать в нечеловеческих условиях в неволе у ​​врага.

Кроме того, еще одна программа Фонда – поддержка украинских детей в возрасте до 18 лет, потерявших из-за войны обоих родителей или одного из них, если он был единственным опекуном. Таким детям предоставляется ежемесячная финансовая помощь на сумму более 5 тысяч гривен. Выплаты продолжаются в течение действия проекта, то есть до конца декабря 2022 года.

Также сообщалось, кто имеет право на компенсацию в случае уничтожения или повреждения имущества.

Кроме того, Politeka.net писала о Госбюджете 2023: что будет с пенсиями, зарплатами и курсом доллара.

Напомним также, что ПриватБанк запустил новую функцию.