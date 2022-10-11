Принудительное ограничение потребления электроэнергии в Украине может длиться несколько дней.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Причина веерных отключений – повреждение электрических сетей в результате российских обстрелов.

«Возможно, несколько следующих дней потребуется дополнительное ограничение потребления электроэнергии, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам восстановить электросети», - пояснил Кудрицкий.

По его словам, ограничения будут длиться не более нескольких часов в сутки.

Тем временем в большинстве областей электроснабжение уже восстановлено полностью или почти полностью, еще в пяти продолжаются восстановительные работы.

Отметим, что Жители Киева и Киевской области снизили 10 октября снизили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день

Как сообщают в "Укрэнерго", общая мощность электроприборов, которые потребители добровольно не включали, равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин.

Добавим, что из 84 российских ракет, которые были запущены против Украины 10 октября, 43 сбиты. Из 24 российских беспилотников 13 сбиты.

«И даже после этого каждые десять минут получаю уведомление о сбитии иранских «шахидов», - заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 10 октября.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый опубликовал фото города. полностью погруженного во тьму.

Позже он сообщил, что к утру 11 октября электроэнергия будет полностью восстановлена.

Напомним, ранее сообщалось о закрытиии школ, как минимум на неделю.

Также сообщалось о приближении важного праздника - будет ли дополнительный выходной.

Кроме того, Politeka.net писала об ужесточении штрафов в Украине.