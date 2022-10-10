Учебные заведения Украины могут массово вновь вернуться на "дистанционку".

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

«Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса», - заявил Шкарлет после масштабной ракетной атаки.

Минобразования призывает принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели, то есть до 14.10.2022г.

«Безопасность – превыше всего! Жизнь и здоровье каждого гражданина превыше всего! Пожалуйста, не пренебрегайте правилами поведения во время сигнала «воздушная тревога», спускайтесь в укрытие», - подчеркнул министр.

Уже известно о закрытии школ Сумской области.

"Все учебные заведения Сумской области до конца недели учатся дистанционно. Школы, садики, вузы, с 10 по 16 октября", - сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Добавим, что в результате масштабных обстрелов произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно объекты энергоснабжения) в 8 областях и Киеве, где возникло более 30 пожаров.

На данный момент известно о 9 погибших и 36 травмированных.

Отсутствует электроснабжение в 5 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская.

«На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично», - сообщили в ГСЧС.

Между тем, Бундесвер сообщил, что первая система ПВО Iris-T уже в Украине, а Эстония готовит официальное признание России государством-террористом.

В свою очередь Офис Президента Украины призвал, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

"Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцев предупредили, к чему сегодня еще готовиться, кроме ракетных атак.

Также жителей Киева призвали не выезжать в город.

Кроме того, Politeka.net писала о новом ударе по Запорожью, в результате которого обрушился целый подъезд.