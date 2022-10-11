Какие именно сферы инфляция затронула больше всего (сентябрь 2022 к сентябрю 2021) озвучил народный депутат Украины, первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
«ТОП-5 остался без изменений по сравнению с прошлым месяцем», - отметил Железняк.
Транспорт: +41,1%
Продукты питания: +31,7%
Бытовая техника: +24,4%
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Веерные отключения электричества по Украине: сколько времени будут продолжаться и почему
Замечен эшелон с белорусскими танками, куда их перебрасывают: "Лукашенко начал…"
Приближается важный праздник: будет ли дополнительный выходной и как будут работать банки
Могилевская похвасталась отдыхом и неожиданно нарвалась на критику и реакцию Козловского: "Я знаю, что..."
Алкоголь и табачные изделия: +21,2%
Рестораны и отели: +19,2%
Также подорожали следующие категории товаров и услуг:
Здравоохранение: +18,6%
Отдых и культура: +15,5% (на 2 позиции выше, чем в августе)
Связь: +13,7% (на 1 позицию выше)
Образование: +9,9% (на 2 позиции ниже)
Услуги ЖКТ: +4,3%
«И даже одежда и обувь чуть ли не впервые с начала войны продемонстрировала рост цен на +0,1%», - подчеркнул нардеп.
По словам Железняка, опубликованные данные – из Госстата.
Добавим, по сообщению Государственной службы статистики в годовом измерении (до сентября 2021 г.) инфляция ускорилась до 24,6% по сравнению с 23,8% месяцем ранее.
Больше всего подорожали яйца – на 22,7%. Овощи за месяц подешевели на 10,4%, однако они стоят на 84,8% дороже года назад.
По данным НБУ причинами ускорения инфляции стали повышение официального курса доллара к гривне (на 25% в июле), а также ограниченные поставки новых партий товаров, значительные логистические издержки бизнеса, исчерпание запасов и ухудшение девальвационных ожиданий.
Напомним, приближается важный праздник - украинцам сказали, будет ли дополнительный выходной.
Также сообщалось о веерных отключениях света - сколько они будут длиться и по какой причине.
Кроме того, Politeka.net писала о введении в оборот новых 10 гривен.