Примусове обмеження споживання електроенергії в Україні може тривати кілька днів.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телемарафону заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Причина віялових відключень - пошкодження електричних мереж внаслідок російських обстрілів.

«Можливо, кілька наступних днів буде потрібне додаткове обмеження споживання електроенергії, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам відновити електромережі», - пояснив Кудрицький.

За його словами, обмеження триватимуть не більше кількох годин на добу.

Тим часом у більшості областей електропостачання вже відновлено повністю або майже повністю, ще п'ять тривають відновлювальні роботи.

Зазначимо, що мешканці Києва та Київської області знизили 10 жовтня знизили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день

Як повідомляють в "Укренерго", загальна потужність електроприладів, які споживачі добровільно не включали, дорівнює потужності понад 93 тисячі електрочайників або 46 тисяч пральних машин.

Додамо, що з 84 російських ракет, які були запущені проти України 10 жовтня, 43 збиті. З 24 російських безпілотників 13 збито.

«І навіть після цього кожні десять хвилин отримую повідомлення про збиття іранських «шахідів», - заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні увечері 10 жовтня.

У свою чергу, мер Львова Андрій Садовий опублікував фото міста. повністю зануреного у темряву.

Пізніше він повідомив, що до ранку 11 жовтня електроенергію буде повністю відновлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про закриття шкіл, як мінімум на тиждень.

Також повідомлялося про наближення важливого свята – чи буде додатковим вихідним.

Крім того, Politeka.net писала про посилення штрафів в Україні.