Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телемарафону заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Причина віялових відключень - пошкодження електричних мереж внаслідок російських обстрілів.
«Можливо, кілька наступних днів буде потрібне додаткове обмеження споживання електроенергії, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам відновити електромережі», - пояснив Кудрицький.
За його словами, обмеження триватимуть не більше кількох годин на добу.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Школи можуть закрити по всій Україні, названо причину і до якої дати: "Будь ласка..."
"Буде безліч": українців попередили, до чого ще сьогодні готуватися, окрім ракетних атак
Пішов із життя знаменитий український гуморист, подробиці трагедії: "Дуже шкода..."
Нову жорстку заборону запроваджують в Україні з 7 жовтня: що потрібно знати
Тим часом у більшості областей електропостачання вже відновлено повністю або майже повністю, ще п'ять тривають відновлювальні роботи.
Зазначимо, що мешканці Києва та Київської області знизили 10 жовтня знизили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день
Як повідомляють в "Укренерго", загальна потужність електроприладів, які споживачі добровільно не включали, дорівнює потужності понад 93 тисячі електрочайників або 46 тисяч пральних машин.
Додамо, що з 84 російських ракет, які були запущені проти України 10 жовтня, 43 збиті. З 24 російських безпілотників 13 збито.
«І навіть після цього кожні десять хвилин отримую повідомлення про збиття іранських «шахідів», - заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні увечері 10 жовтня.
У свою чергу, мер Львова Андрій Садовий опублікував фото міста. повністю зануреного у темряву.
Пізніше він повідомив, що до ранку 11 жовтня електроенергію буде повністю відновлено.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про закриття шкіл, як мінімум на тиждень.
Також повідомлялося про наближення важливого свята – чи буде додатковим вихідним.
Крім того, Politeka.net писала про посилення штрафів в Україні.