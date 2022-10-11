Украинский банк «ПриватБанк» убрал русский язык со своего сайта и приложения «Приват24» для бизнеса.

Как сообщает Politeka.net, из основного приложения «Приват24» для физических лиц его планируют удалить в ближайшем обновлении.

О том, что российская версия «Приват24» для бизнеса больше не поддерживается, клиентов проинформировали уведомлением в приложении. После обновления они переведены на украинский по умолчанию.

"Российская версия "Приват 24" для бизнеса больше не поддерживается. После обновления приложения пользователи, которые использовали русский язык, переведены на украинский по умолчанию", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее от русского языка в своих онлайн-сервисах и приложениях также отказались Monobank и «Новая почта».

Также ПриватБанк сообщил, что во время воздушных тревог отделения "Привата" будут закрыты.

«Вы можете онлайн следить за тем, как работает банк. Вся информация о режиме работы отделений доступна и постоянно обновляется на сайте», – сообщили в ПриватБанке, добавив, что банкоматы, терминалы самообслуживания и платежные терминалы в торговых точках работают стабильно.

Напомним, ранее Национальный банк Украины сообщил, как будут работать учреждения 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.

Также сообщалось о введении в обращение особых 10 гривен.

Кроме того, Politeka.net писала, что рост цен не останавливается – что подорожало больше всего.