В Монобанке провели «языковой эксперимент», о его результатах рассказал один из соучредителей Олег Гороховский.

По его словам, было избрано 1000 обращений клиентов Монобанка на русском языке. У них спросили, не возражают ли они, чтобы оператор отвечал на их вопросы на украинском.

«96,3% сказали, что это не является для них проблемой. Разумеется, денацификация проходит удачно! Следовательно, ответ на русском языке в поддержке Монобанка теперь доступен только в случае упорной просьбы клиента и по усмотрению оператора», - сообщил Гороховский.

Также банкир обратился к владельцам компаний, которые до сих пор продолжают поддерживать интерфейсы на русском языке.

«Разве наш пример и этот эксперимент не хорошее подтверждение, что отказ от русскоязычных интерфейсов не ударит по вашему бизнесу?», – спросил Гороховский, попросив показать ему хотя бы один российский сервис, имеющий интерфейсы на украинском.

«И это при том, что мы не бомбим их города и не убиваем их женщин, пожилых людей и детей», - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, Монобанк теперь доступен только на украинском.

«Мы очень хотим, чтобы те наши клиенты, которые сегодня выбрали языком приложения "русский", а их 838 291 человек (24.02 было 1,19 миллиона, это -30%), отнеслись с пониманием к этому решению и так же, как и мы стали чаще общаться на государственном языке», – заявили в Монобанке.

Напомним, в ПриватБанке также сообщили о важных изменениях.

Также сообщалось, что рост цен не останавливается - что подорожало больше всего.

Кроме того, сообщалось об ужесточении штрафов в Украине.