По его словам, было избрано 1000 обращений клиентов Монобанка на русском языке. У них спросили, не возражают ли они, чтобы оператор отвечал на их вопросы на украинском.
«96,3% сказали, что это не является для них проблемой. Разумеется, денацификация проходит удачно! Следовательно, ответ на русском языке в поддержке Монобанка теперь доступен только в случае упорной просьбы клиента и по усмотрению оператора», - сообщил Гороховский.
Также банкир обратился к владельцам компаний, которые до сих пор продолжают поддерживать интерфейсы на русском языке.
«Разве наш пример и этот эксперимент не хорошее подтверждение, что отказ от русскоязычных интерфейсов не ударит по вашему бизнесу?», – спросил Гороховский, попросив показать ему хотя бы один российский сервис, имеющий интерфейсы на украинском.
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«И это при том, что мы не бомбим их города и не убиваем их женщин, пожилых людей и детей», - подчеркнул бизнесмен.
Напомним, Монобанк теперь доступен только на украинском.
«Мы очень хотим, чтобы те наши клиенты, которые сегодня выбрали языком приложения "русский", а их 838 291 человек (24.02 было 1,19 миллиона, это -30%), отнеслись с пониманием к этому решению и так же, как и мы стали чаще общаться на государственном языке», – заявили в Монобанке.
Напомним, в ПриватБанке также сообщили о важных изменениях.
Также сообщалось, что рост цен не останавливается - что подорожало больше всего.
Кроме того, сообщалось об ужесточении штрафов в Украине.