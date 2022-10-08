Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №7365 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення порядку встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів.

Новим законом запроваджується адміністративна відповідальність для водіїв з нечитабельними номерними знаками або незаконно встановленими номерами силовиків.

Відповідно до законопроекту забороняється керування або експлуатація транспортного засобу:

без номерного знака,

з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам,

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами (в тому числі прозорими), з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію,

забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані двадцяти метрів,

вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знаку.

Ці порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж 1190 гривень.

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