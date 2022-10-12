Национальный банк Украины начнет постепенно изымать из обращения некоторые банкноты, да, банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Национальном банке Украины.

Так, согласно сообщению, с 1 января 2023 НБУ начнет постепенно изымать из обращения банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов предыдущего поколения.

Вместо них в обращение будут введены обновленные банкноты и монеты, то есть, оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года, а также банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

В Нацбанке подчеркнули, что банкноты предыдущего поколения имеют значительный износ и их замена позволит улучшить наличные расчеты и их удобство для украинцев.

Постепенная замена будет происходить с января 2023 года - НБУ совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот. Во-первых, украинские банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций, во-вторых, НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Кроме того, из банков банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение - их будут передавать в НБУ для утилизации.

В то же время, постепенно в обращении будут появляться монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналами 20 и 100 гривен – с усиленной системой защиты и обновленным дизайном.

В НБУ подчеркивают, что такие банкноты остаются действительными платежными средствами и их не нужно специально обменивать.

Между тем, стоимость потребительского набора украинцев выросла еще на 24,6% против сентября 2021 года. По сравнению с августом этого года цены выросли на 1,9% - об этом свидетельствуют данные Госстата.

Напомним, в Монобанке сообщили о результатах языкового эксперимента – кого теперь согласятся обслуживать на русском языке.

Также о важных изменениях сообщали в ПриватБанке.

Кроме того, Politeka.net писала, что НБУ вводит в обращение новые особые 10 гривен.