Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Национальном банке Украины.
Так, согласно сообщению, с 1 января 2023 НБУ начнет постепенно изымать из обращения банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов предыдущего поколения.
Вместо них в обращение будут введены обновленные банкноты и монеты, то есть, оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года, а также банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.
В Нацбанке подчеркнули, что банкноты предыдущего поколения имеют значительный износ и их замена позволит улучшить наличные расчеты и их удобство для украинцев.
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Постепенная замена будет происходить с января 2023 года - НБУ совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот. Во-первых, украинские банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций, во-вторых, НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.
Кроме того, из банков банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение - их будут передавать в НБУ для утилизации.
В то же время, постепенно в обращении будут появляться монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналами 20 и 100 гривен – с усиленной системой защиты и обновленным дизайном.
В НБУ подчеркивают, что такие банкноты остаются действительными платежными средствами и их не нужно специально обменивать.
Между тем, стоимость потребительского набора украинцев выросла еще на 24,6% против сентября 2021 года. По сравнению с августом этого года цены выросли на 1,9% - об этом свидетельствуют данные Госстата.
Напомним, в Монобанке сообщили о результатах языкового эксперимента – кого теперь согласятся обслуживать на русском языке.
Также о важных изменениях сообщали в ПриватБанке.
Кроме того, Politeka.net писала, что НБУ вводит в обращение новые особые 10 гривен.