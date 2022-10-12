За його словами, було обрано 1 000 звернень клієнтів Монобанку російською мовою. В них запитали, чи не заперечують вони, щоб оператор відповідав на їхні запитання українською.
«96,3% сказали, що це не є для них проблемою. Вочевидь, денацифікація проходить успішно! Отже, відповідь російською мовою в підтримці Монобанку тепер доступна тільки у разі наполегливого прохання клієнта і на розсуд оператора», - повідомив Гороховський.
Також банкір звернувся до власників компаній, які досі продовжують підтримувати інтерфейси російською мовою.
«Хіба наш приклад і цей експеримент не гарне підтвердження, що відмова від російськомовних інтерфейсів не вдарить по вашому бізнесу?», - запитав Гороховський, попросивши показати йому хочаб один російський сервіс, що має інтерфейси українською.
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«І це при тому, що ми не бомбимо їхні міста і не вбиваємо їхніх жінок, літніх людей і дітей», - наголосив бізнесмен.
Нагадаємо, Монобанк тепер доступний лише українською.
«Ми дуже хочемо, щоб ті наші клієнти, які сьогодні вибрали мовою застосунку "російська", а їх 838 291 людина (24.02 було 1,19 мільйона, це -30%), поставилися із розумінням до цього рішення і так само, як і ми почали частіше спілкуватися державною мовою», - заявили в Монобанку.
Нагадаємо, в ПриватБанку також повідомили про важливі зміни.
Також повідомлялось, що зростання цін не зупиняєтья - що подорожчало найбільше.