В Украине продолжают расти цены на сало. Так, стоимость домашнего по состоянию на 12 октября в среднем стоит 199 грн/кг – что на 22,69 грн/кг больше, чем в сентябре, когда его среднемесячная цена была 176,31 грн/кг.

Об этом стало известно сообщение "Минфина" .

По обнародованным данным, подорожание коснулось и сала соленого. Его цена выросла на 39,85 грн/кг – с 221,68 грн/кг до 261,53 грн/кг. Цены в супермаркетах (за 1 кг):

Metro – 249,9 грн;

Novus – 289 грн;

Auchan – 245,7 грн.

Отмечается, что цена на соленое сало увеличивается уже 5 месяцев подряд. Последнее удешевление произошло еще в мае, когда его стоимость снизилась со 186,77 грн/кг до 182,5 грн/кг. Дальше же был только рост:

июнь – 185,83 грн/кг (+3,33 грн);

июль – 190,75 грн/кг (+4,92 грн);

август – 209,81 грн/кг (+19,06 грн);

сентябрь – 221,68 грн/кг (+11,87 грн);

октябрь – 255,94 грн/кг (+34,26 грн. Данные на 1 число. После этого цена выросла еще на 5,59 грн).

Домашнее сало продолжает дорожать 2 месяца. Последнее снижение цены на него произошло в августе, когда (по сравнению с июлем) оно подешевело на 2,06 грн/кг – со 156,96 грн/кг до 154 грн/кг. После этого цены росли:

сентябрь – на 22,31 грн/кг (со 154 грн до 176,31 грн);

октябрь – на 22,69 грн/кг (со 176,31 грн до 199 грн).

Напомним, цены на яйца взлетели, а на гречку поползли вниз: выяснились реальные причины.

Также сообщалось, что в ПриватБанке сообщили хорошую новость относительно получения денежной помощи.

Кроме того, Politeka.net писала, что рост цен не останавливается – что и почему подорожало больше всего.