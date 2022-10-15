И это, как прогнозируют эксперты, еще не предел.
Напомним, в сентябре текущего года по сравнению с сентбярем 2021-го стоимость потребительского набора украинцев выросла аж на 24,6%.
В НБУ объясняют, что основной причиной роста цен оставались боевые действия. Если же сравнивать с августом, этого года, то цены выросли на 1,9%.
Среди наиболее подорожавших продуктов – подсолнечное масло, рыбные продукты, безалкогольные напитки. Отмечалось, что вследствие роста производственных затрат предприятий на сырье, энергию и логистику.
«Из-за уменьшения поголовья кур во время войны и более высоких расходов бизнеса ускорилось и удорожание яиц», - сообщали в Нацбанке.
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Так, в августе цена за десяток в торговых сетях составляла 38 грн, в сентябре – превысила отметку в 50 грн, в начале октября достигла 70-80 грн.
В 2021 году Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская и Запорожская области суммарно производили 17% яиц, пишет Liga.net. Так, в Херсонской области находится одна из крупнейших в стране – Чернобаевская птицефабрика.
В результате сейчас производство яиц на этих предприятиях либо приостановлено, либо сокращено из-за оккупации. Со сложностями столкнулась деятельность и на прифронтовой территории. Кроме того, нарушилась логистика.
Также одним из факторов роста стоимости яиц стало подорожание себестоимости производства.
До конца года стоимость яиц может вырасти максимум еще на 10% (88 грн), прогнозируют эксперты и отмечают, что надеяться на предстоящее снижение цен не стоит.
Однако есть надежды на стабилизацию их стоимости: через несколько месяцев технологическая цепь (яйцо->цыпленок->курица-несушка) восстановится. Также яйца могут начать завозить, например, из Польши – если будет потребность на рынке в более дешевом продукте.
Эксперты также напоминают о похожей панике из-за роста цен на гречку. В настоящее время цена упала на 20%, когда появился украинский урожай. Так же будет и с яйцами.
Напомним, украинцам также назвали список вещей, которыми необходимо запастись перед тяжелой зимой.
Кроме того, сообщалось, какими будут тарифы, с учетом предстоящего холода в квартирах.
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