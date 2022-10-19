Как пишет Politeka.net со ссылкой на решение правительства, с ноября возрастет стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца.
Озвучены также новые расценки на оформление документов.
Так, с 1 ноября стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней вырастет со 252 до 496 гривен.
Что же касается оформления в течение трех или семи дней – это будет стоить вместо 704 гривен 992 гривны.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Потап неожиданно признался, где пропадал долгое время: "Боится правды"
Безруков, Канделаки и другие известные россияне поплатились за любовь к Путину: принято решение
Горбунов показал "раскисшую" коллегу, с которой прятался на парковке: "Вчера Людмила еще улыбалась..."
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца тоже вырастет. Если раньше стоиомсть составляла 226 гривен, то теперь будет 452 гривни.
Со 168 до 336 гривен вырастет цена за оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые.
С 352 до 452 гривен - за оформление и обмен вида на временное проживание.
Добавим, тем временем стало известно, что правительство Польши будет постепенно ограничивать помощь для украинцев, которые долгое время находятся в стране, спасаясь от войны.
Кроме того, лица, проживающие в центрах временного размещения, а это около 80 тыс. украинцев из одного миллиона, должны также участвовать в собственном содержании.
«С 1 января мы хотим ввести 50% собственного участия (в оплате проживания — ред.) для тех лиц, которые находятся в центрах временного размещения более 120 дней», — сообщил уполномоченный правительства Польши по военным беженцам из Украины Павел Шефернакер
Он отметил, что большая часть таких людей уже начали работать в Польше, а значит, должны частично платить за проживание в центрах.
Напомним, украинцам рассказали, как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов ТЭЦ.
Также сообщалось о новой денежной помощи.
Кроме того, Politeka.net писала, что пик цен на яйца еще впереди - сколько будет стоить десяток в ближайшем будущем.