Стоимость услуг в сфере миграции вырастет уже совсем скоро – а именно с 1 ноября, Кабинет министров уже принял решение.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на решение правительства, с ноября возрастет стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца.

Озвучены также новые расценки на оформление документов.

Так, с 1 ноября стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней вырастет со 252 до 496 гривен.

Что же касается оформления в течение трех или семи дней – это будет стоить вместо 704 гривен 992 гривны.

Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца тоже вырастет. Если раньше стоиомсть составляла 226 гривен, то теперь будет 452 гривни.

Со 168 до 336 гривен вырастет цена за оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые.

С 352 до 452 гривен - за оформление и обмен вида на временное проживание.

Добавим, тем временем стало известно, что правительство Польши будет постепенно ограничивать помощь для украинцев, которые долгое время находятся в стране, спасаясь от войны.

Кроме того, лица, проживающие в центрах временного размещения, а это около 80 тыс. украинцев из одного миллиона, должны также участвовать в собственном содержании.

«С 1 января мы хотим ввести 50% собственного участия (в оплате проживания — ред.) для тех лиц, которые находятся в центрах временного размещения более 120 дней», — сообщил уполномоченный правительства Польши по военным беженцам из Украины Павел Шефернакер

Он отметил, что большая часть таких людей уже начали работать в Польше, а значит, должны частично платить за проживание в центрах.

Напомним, украинцам рассказали, как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов ТЭЦ.

Также сообщалось о новой денежной помощи.

Кроме того, Politeka.net писала, что пик цен на яйца еще впереди - сколько будет стоить десяток в ближайшем будущем.