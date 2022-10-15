З початку осені ціна на курячі яйця зросла вдвічі, зараз вартість десятка яєць іноді перевищує 80 грн.

І це, як прогнозують експерти, ще не межа.

Нагадаємо, у вересні поточного року порівняно із вереснем 2021-го вартість споживчого набору українців зросла аж на 24,6%.

У НБУ пояснюють, що основною причиною зростання цін залишалися бойові дії. Якщо ж порівнювати із серпнем цього року, то ціни зросли на 1,9%.

Серед продуктів, що найбільше подорожчали – соняшникова олія, рибні продукти, безалкогольні напої. Зазначалося, що внаслідок зростання виробничих витрат підприємств на сировину, енергію та логістику.

«Через зменшення поголів'я курей під час війни та вищих витрат бізнесу прискорилося і подорожчання яєць», - повідомляли в Нацбанку.

Так, у серпні ціна за десяток у торговельних мережах становила 38 грн, у вересні – перевищила позначку 50 грн, на початку жовтня досягла 70-80 грн.

2021 року Херсонська, Донецька, Луганська, Харківська та Запорізька області сумарно виробляли 17% яєць, пише Liga.net. Так, у Херсонській області знаходиться одна з найбільших у країні – Чорнобаївська птахофабрика.

В результаті зараз виробництво яєць на цих підприємствах або зупинено, або скорочено через окупацію. Зі складностями зіткнулася діяльність і на прифронтовій території. Крім того, порушилася логістика.

Також одним із факторів зростання вартості яєць стало подорожчання собівартості виробництва.

До кінця року вартість яєць може зрости максимум ще на 10% (88 грн), прогнозують експерти та зазначають, що сподіватися на швидке зниження цін не варто.

Однак є надії на стабілізацію їх вартості: через кілька місяців технологічний ланцюг (яйце->курча->курка-несучка) відновиться. Також яйця можуть почати завозити, наприклад, з Польщі – якщо буде потреба на ринку дешевшого продукту.

Експерти також нагадують про схожу паніку через зростання цін на гречку. Нині ціна знизилася на 20%, коли з'явився український урожай. Так само буде і із яйцями.

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