Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Во-первых, в связи с повышением размера минимальной заработной платы (с 6 500 грн до 6 700 грн) до 2 680 грн выросла минимальная пенсия по возрасту в 1,5 млн неработающих пенсионеров от 65 лет, имеющих страховой стаж мужчины – не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет.

Во-вторых, к пенсиям 1,2 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, размер которых не превышает 10 340,35 грн, установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн.

В-третьих, у пенсионеров старше 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, размер минимальной пенсионной выплаты вырос до 3 000 грн. Если у таких граждан меньший страховой стаж, то доплата к пенсии устанавливается пропорционально приобретенному страховому стажу, исходя из размера 3 000 грн.

При этом размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, которым исполнилось 80 лет и более, не может быть меньше 2 600 грн, а у пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет не может быть меньше 2 500 грн.

Кроме того, в среднем на 701,14 грн увеличены минимальные размеры пенсий по инвалидности, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных с военной службы, и некоторых других лиц».

Также в ПФУ добавили, что на 1 октября средний размер пенсии 10,7 млн ​​пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда, составляет 4 539,36 грн.

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