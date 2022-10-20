Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
По его словам, к этой проблеме нужно отнестись серьезно.
«Начиная с 7:00 до 23:00 часов необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям», - подчеркнул Тимошенко.
По его словам, также с 20 октярбря дня будет ограничено использование уличного освещения.
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В свою очередь, советник министра энергетики Украины Александр Харченко в эфире национального телемарафона рассказал, что по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены.
«Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны в известной степени. Поэтому следует ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть», - заявил Харченко.
Между тем в НЭК «Укрэнерго» предупредили, что 20 октября по всей Украине могут быть применены меры по ограничению потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера.
«Где именно, в какое время – смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередны – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов», – говорится в сообщении,
Там также добавили, что на сайте Министерства энергетики можно найти ссылку на сайты операторов сетей, публикующих объявления о применении ограничений потребителей.
Также отмечается, что это вынужденный шаг:
«С 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага больше, чем за 8 месяцев войны».
В «Укрэнерго» также отметили, что причина ограничений – дефицит мощности в системе и посоветовали зарядить пауэрбанки, а также иметь запас воды, фонарики и батарейки к ним.
Напомним, украинцам озвучили новые повышенные цены на важные услуги.
Также сообщалось, что украинцам рассказали, как правильно пользоваться электроэнергией после обстрела ТЭЦ.
Кроме того, Politeka.net писала, что пик цен на яйца впереди – сколько будет стоить десяток в ближайшем будущем.