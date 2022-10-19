Вартість послуг у сфері міграції виросте вже зовсім скоро – а саме з 1 листопада Кабінет міністрів уже ухвалив рішення.

Як пише Politeka.net з посиланням на рішення уряду, з листопада зросте вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця.

Озвучено також нові розцінки на оформлення документів.

Так, з 1 листопада вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте із 252 до 496 гривень.

Що ж до оформлення протягом трьох чи семи днів – це коштуватиме замість 704 гривень 992 гривні.

Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця також зросте. Якщо раніше вартість становила 226 гривень, то тепер буде 452 гривні.

З 168 до 336 гривень зросте ціна за оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше.

З 352 до 452 гривень – за оформлення та обмін виду на тимчасове проживання.

Додамо, тим часом стало відомо, що уряд Польщі поступово обмежуватиме допомогу для українців, які довгий час перебувають у країні, рятуючись від війни.

Крім того, особи, які мешкають у центрах тимчасового розміщення, а це близько 80 тис. українців з одного мільйона, мають також брати участь у власному утриманні.

«З 1 січня ми хочемо запровадити 50% власної участі (в оплаті проживання – ред.) для тих осіб, які перебувають у центрах тимчасового розміщення понад 120 днів», – повідомив повідомив уповноважений уряди Польщі з військових біженців з України Павло Шефернакер.

Він зазначив, що більшість таких людей вже почали працювати в Польщі, а отже, мають частково платити за проживання в центрах.

Нагадаємо, українцям розповіли, як правильно користуватися електроенергією після обстрілу ТЕЦ.

Також повідомлялося про нову грошову допомогу.

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