Як пише Politeka.net з посиланням на рішення уряду, з листопада зросте вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця.
Озвучено також нові розцінки на оформлення документів.
Так, з 1 листопада вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте із 252 до 496 гривень.
Що ж до оформлення протягом трьох чи семи днів – це коштуватиме замість 704 гривень 992 гривні.
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Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця також зросте. Якщо раніше вартість становила 226 гривень, то тепер буде 452 гривні.
З 168 до 336 гривень зросте ціна за оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше.
З 352 до 452 гривень – за оформлення та обмін виду на тимчасове проживання.
Додамо, тим часом стало відомо, що уряд Польщі поступово обмежуватиме допомогу для українців, які довгий час перебувають у країні, рятуючись від війни.
Крім того, особи, які мешкають у центрах тимчасового розміщення, а це близько 80 тис. українців з одного мільйона, мають також брати участь у власному утриманні.
«З 1 січня ми хочемо запровадити 50% власної участі (в оплаті проживання – ред.) для тих осіб, які перебувають у центрах тимчасового розміщення понад 120 днів», – повідомив повідомив уповноважений уряди Польщі з військових біженців з України Павло Шефернакер.
Він зазначив, що більшість таких людей вже почали працювати в Польщі, а отже, мають частково платити за проживання в центрах.
Нагадаємо, українцям розповіли, як правильно користуватися електроенергією після обстрілу ТЕЦ.
Також повідомлялося про нову грошову допомогу.
Крім того, Politeka.net писала, що пік цін на яйця ще попереду – скільки коштуватиме десяток у найближчому майбутньому.